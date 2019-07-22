Чемезов: Около трети продаваемой в России питьевой воды является подделкой

Около трети продаваемой в России питьевой воды является подделкой. Об этом Владимиру Путину сказал глава Ростеха Сергей Чемезов.

Также, по словам главы Ростеха, к концу года будет закончена работа по маркировке молочной продукции. Этот эксперимент начался в середине июля и продлится до конца следующей зимы. На товар будут наносить специальный цифровой код, который можно будет просканировать при приеме на склад и во время продажи в магазине. Предприниматели выразили опасение, что эта система грозит производителям дополнительными расходами.