Государство не будет помогать при разработке нефтяных месторождений

По крайней мере, до 1 декабря. Соответствующий мораторий ввел президент Владимир Путин. До этого срока нужно завершить инвентаризацию запасов и определить экономическую эффективность их освоения. Ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин пожаловался, что компания получает меньше всех льгот в нефтегазовой отрасли. В начале февраля госкорпорация попросила у правительства преференции для работы на Приобском месторождении. Против этого выступил Минфин.