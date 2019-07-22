Роскомнадзор не нашел нарушений у интернет-магазина Ozon после утечки данных пользователей

После проверки регулятор пришел к выводу, что абсолютное большинство «скомпроментированных данных» не являются подлинными. База данных с адресами электронной почты и паролями от почти полумиллиона аккаунтов пользователей Ozon была опубликована в начале месяца. Тогда в компании отметили, что сразу после обнаружения утечки поменяли пароль для учетных записей. Ozon – один из крупнейших интернет-магазинов страны. По собственным данным компании, у нее около 30 миллионов клиентов.