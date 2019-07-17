Незарегистрированный кандидат в депутаты МГД Яшин подаст жалобу в Мосгоризбирком завтра

Незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Илья Яшин подаст жалобу в Мосгоризбирком завтра. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы больше недели готовили жалобу на мое снятие с выборов, это огромный документ, который весит 5 гигабайтов, завтра он будет подан в Московскую городскую избирательную комиссию», — сказал он.

И.Яшин добавил, что ближайшее время получит результаты независимой графологической экспертизы по забракованным в Мосгоризибиркоме подписям.

«Мы делаем основной упор на графологическую экспертизу, потому что это в чистом виде фейк. Это вообще даже не является экспертизой: некоторые специалисты дали свое заключение, даже не объясняя, почему та или иная подпись признана недействительной. И избирательная комиссия принимает это на веру», — отметил он.

Кандидат в депутаты напомнил, что для регистрации на выборы ему необходимо добиться восстановления 133 подписей, признанных избирательной комиссией недействительными.

Ранее двенадцать незарегистрированных кандидатов в депутаты Московской городской думы подали жалобы в Мосгоризбирком. Среди них К.Янкаускас, И.Жданов, Л.Соболь, Д.Гудков. Жалобы будут рассмотрены комиссией на этой неделе.