В Великобритании завершилось голосование на выборах будущего премьер-министра

Для победы кандидату необходимо набрать более половины голосов членов Консервативной партии. Имя победителя станет известно уже завтра. После этого действующий премьер Тереза Мэй в последний раз выступит перед парламентом и отправится в Букингемский дворец, где ее отставку примет королева Елизавета II. За должность лидера партии борются два кандидата: бывший и нынешний главы МИД – Борис Джонсон и Джереми Хант. Причем фаворитом гонки считается первый.