Выручка от продаж самолетов «Сухой Суперджет 100» за полгода упала в семь раз

Это следует из отчетности компании, — сообщает Интерфакс. Бывший глава авиапроизводителя Александр Рубцов говорил, что в прошлом году поставки компании незначительно снизились из-за дефицита двигателей. В конце прошлого месяца стало известно, что Аэрофлот не будет отказываться от покупки ста новых лайнеров этой модели и готов подписать контракт.

В начале мая самолет «Сухой Суперджет» совершил жесткую посадку в аэропорту Шереметьево, после чего загорелся. Жертвами аварии стал 41 человек. Правительство не стало прекращать производство лайнеров и приостанавливать их полеты.