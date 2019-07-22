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20:02, 22 июля 2019

Число отравившихся едой из вендинговых автоматов в Москве возросло до 80

37 госпитализированы, — сказали Интерфаксу в столичном управлении Роспотребнадзора. В ближайшее время сеть Healthy Food, которой принадлежат аппараты по продаже продуктов здорового питания, должна предоставить результаты внутренних проверок. До завершения расследования линия производства будет полностью остановлена. Сообщалось, что причиной отравления могла быть рыба, однако, в компании отмечают, что пока не получены заключения от Роспотребнадзора, говорить о конкретном продукте преждевременно.



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