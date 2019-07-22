В Москве начался митинг против строительства Юго-Восточной хорды

По сведениям «Новой газеты», в согласованной акции у платформы «Москворечье» принимает участие около шестисот человек. Они требуют отменить строительство магистрали, рассмотреть другие варианты, при которых дорога не проходила бы возле Московского завода полиметаллов, за которым находится свалка радиоактивных отходов. С начала 2000-ых годов на территории фиксируют повышенный уровень радиации. Экологи опасаются, что строительные работы могут привести к подвижкам грунта и обнажить опасное захоронение. Москомархитектура заверяла, что трасса не затронет могильник.