Элла Памфилова призвала перепроверить подписи избирателей за кандидатов, не допущенных на выборы в Мосгордуму

Об этом глава ЦИК сказала в разговоре с радиостанции «Коммерсант ФМ».

Чиновники признали ошибку при массовой отбраковке подписей, но приуменьшают проблему. Такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал председатель Северо-западного столичного отделения «Яблока» Максим Кац. Кац добавил, что речь идет о реальных подписях и реальных людей, к которым нет никаких вопросов. По словам политика, эти документы снова нужно признать действительными.

