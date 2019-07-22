Правительство одобрило законопроект, который предлагает приравнять электронные сигареты к обычным

Соответствующий документ опубликован на сайте Кабмина. Как ранее сообщалось, норма может быть принята уже в этом году, а заработать – с начала 2020-го. В рамках инициативы предлагается распространить положения закона «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма» на электронные курительные изделия, включая вейпы и кальяны. Как отметили в Минздраве, отзыв Кабмина не вносит в законопроект радикальных изменений, а лишь немного корректирует терминологию.