Владимир Путин отменил санкции против Эритреи, введенные десять лет назад

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Ограничения подразумевали запрет на поставки оружия этой африканской стране. Они были приняты в соответствии с резолюцией Совбеза ООН из-за того, что местные власти поддерживали боевиков в Сомали и инициировали пограничный конфликт с Джибути. Кроме того, на принятие санкций повлиял вооруженный конфликт с Эфиопией.

В позапрошлом году эритрейские и эфиопские власти подписали мирное соглашение, после чего в ООН была принята резолюция о снятии ограничений.