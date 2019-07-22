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19:31, 22 июля 2019

Владимир Путин отменил санкции против Эритреи, введенные десять лет назад

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Ограничения подразумевали запрет на поставки оружия этой африканской стране. Они были приняты в соответствии с резолюцией Совбеза ООН из-за того, что местные власти поддерживали боевиков в Сомали и инициировали пограничный конфликт с Джибути. Кроме того, на принятие санкций повлиял вооруженный конфликт с Эфиопией.
В позапрошлом году эритрейские и эфиопские власти подписали мирное соглашение, после чего в ООН была принята резолюция о снятии ограничений.



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