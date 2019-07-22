Лондон пригрозил Тегерану жесткими мерами в случае отказа освободить британский танкер

Министр иностранных дел Джереми Хант сказал, что Иран должен быть готов к увеличению военного присутствия западных стран у его береговой линии. Глава внешнеполитического ведомства отметил, что это будет вызвано не желанием усилить напряженность в регионе, а стремление защитить свободу судоходства.

Танкер Stena Impero был захвачен после того, как ранее в Гибралтарском проливе было задержано иранское судно, экипаж которого обвинили в контрабанде нефти.