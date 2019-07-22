Во Внуково благополучно сел самолет авиакомпании «Россия», вернувшийся в Москву из-за отказа двигателя
Как свидетельствуют данные сайта Flightradar, лайнер, следовавший в турецкую Анталью, развернулся над Черным морем, пролетев почти половину пути.
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Как свидетельствуют данные сайта Flightradar, лайнер, следовавший в турецкую Анталью, развернулся над Черным морем, пролетев почти половину пути.
С думой о Раде Россия при всем ее величии не может смириться с этим разводом. Так бывает в неблагополучных семьях, когда бывший супруг ругает другого супруга, постоянно упрекает его, смеется над ним и чем дольше это длится, тем яснее, что на самом деле он хочет сказать «вернись — я всё прощу»…