Фигурант дела о теракте в петербургском метро рассказал о том, как его подвергли пыткам

Таким образом следователи якобы выбивали показания.

23-летний Махамадюсуф Мирзаалимов на очередном заседании в Ленинградском окружном военном суде рассказал о своей первой встрече со следователями. Ещё в апреле позапрошлого года его вместе с другими знакомыми привезли в Следственный комитет. Там, по словам мужчины, им сказали, что они «будут умирать». Сотрудники якобы были вооружены: один держал биту, другой – кинжал. Мирзаалимов утверждает, что его заковали в наручники и избивали втроём, добиваясь от него показаний на соседей по квартире. В то же время мать Мирзаалимова, которая также присутствовала на заседании, сказала, что её сын не мог вступить в ряды террористов. Он, по словам матери, даже не умеет правильно молиться. Напомним, всего на скамье подсудимых по этому делу оказалось 11 человек – часть из них, в том числе и сам Мирзаалимов, проживали в одной квартире на окраине Петербурга. Они, по версии следствия, помогали в подготовке теракта. Сами они обвинения отрицают.

Напомним, теракт в петербургском метро произошел два года назад. Тогда погибло 16 человек, в том числе и сам террорист-смертник Акбарджон Джалилов.