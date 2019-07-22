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19:00, 22 июля 2019

В Липецке неизвестные повредили бюст Сталина и дверь местного офиса КПРФ

Как сообщает РБК, четверо молодых людей прикрепили к входной ручке самодельное взрывное устройство, а также испачкали монтажной пеной памятник, который находится рядом с помещением, и написали на нем «палач народов». Пресс-секретарь регионального отделения связала произошедшее с предвыборной кампанией перед голосованием 8 сентября, когда будет избираться глава местной администрации. Полиция ведет проверку в связи со случившемся.



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