В Липецке неизвестные повредили бюст Сталина и дверь местного офиса КПРФ

Как сообщает РБК, четверо молодых людей прикрепили к входной ручке самодельное взрывное устройство, а также испачкали монтажной пеной памятник, который находится рядом с помещением, и написали на нем «палач народов». Пресс-секретарь регионального отделения связала произошедшее с предвыборной кампанией перед голосованием 8 сентября, когда будет избираться глава местной администрации. Полиция ведет проверку в связи со случившемся.