Подписи за кандидатов в Мосгордуму, которые не были допущены к выборам, могут быть перепроверены

Этого не исключила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

Подписные листы, которые были отбракованы окружными избиркомами, целесообразно было бы отправить на дополнительную экспертизу, сказала Памфилова в интервью радио «Коммерсантъ FM». При этом, по ее словам, подписи за уже зарегистрированных кандидатов перепроверять не стоит. Глава ЦИК считает, что если у кого-то есть сомнения в их подлинности, то следует обращаться в суд. Тем временем руководитель муниципальной кампании «Яблока» Максим Кац сообщил, что ряд подписей были забракованы Федеральной миграционной службой у тех людей, чьи серии или номера паспортов начинались с нуля. По его словам, программа Excel удалила нули в начале чисел при обработке данных. В Мосгоризбиркоме, впрочем, уверяют, что система учитывала такую возможность, но пообещали исключить подобные подписи из числа недействительных.

Ряд оппозиционных кандидатов, которых не допустили к участию в выборах в Мосгордуму, требуют, чтобы их зарегистрировали, и утверждают, что им отказали по незаконным основаниям.