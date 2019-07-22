Бывший президент Киргизии не пустил замглавы МВД в дом для своего допроса

Представитель партии, основанной бывшим главой государства Кундуз Жолдубаева, сказала, что пока Верховный суд страны не рассмотрит заявление о незаконности лишения Атамбаева неприкосновенности, он не будет давать показания следственным органам. Экс-президент стал подозреваемым по делу о коррупции через некоторое время после добровольного ухода в отставку. Уголовные дела возбуждены в отношении ряда чиновников из его команды. Как сообщает ТАСС, в среду Атамбаев планирует вылететь в Москву. При этом он сказал, что не боится ареста по возвращению на родину.