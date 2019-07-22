Владимир Соловьев уже много лет имеет вид на жительство в Италии

Об этом сам журналист написал в ответ на публикацию Алексея Навального, который рассказал о соответствующем статусе ведущего федерального канала. Соловьев отметил, что это не дает ему право на гражданство и работу, а также обратился к Навальному с вопросом, «кто перечислил ему биткоины за эту публикацию».

Оппозиционный политик опубликовал документ, подтверждающий вид на жительство Соловьева в Италии в ответ на комментарий журналиста о прошедшем митинге за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Соловьев задался вопросом, сколько резидентов иностранных государств вышли на акцию в центре столицы.