В Петербурге убили участницу протестных акций Елену Григорьеву

Об этом пишет интернет-издание «Фонтанка». Тело было найдено со следами порезов и удушения. Подозреваемый – 40-летний житель Башкортостана задержан, заведено уголовное дело об убийстве. Как написал в Фейсбуке правозащитник Динар Идрисов, в последнее время Григорьевой часто угрожали убийством. По его словам, обращения в полицию ни к чему не привели. Женщину была постоянной участницей протестных акций в Петербурге. Во время пикетов ее неоднократно задерживали.