Краснодар сыграет с португальским Порту в третьем квалификационном раунде Лиги Чемпионов

Участие в групповом этапе второго по значимости европейского клубного турнира Краснодар себе гарантировал, заняв третье место в чемпионате России. Теперь клубу предстоит побороться за нечто большее во всех отношениях, в том числе и в денежном. Для того, чтобы попасть в групповой турнир Лиги Чемпионов Краснодару нужно пройти двух соперников, причем второй будет не слабее, хотя Порту – это весьма серьезный бренд. Команду можно назвать фабрикой звезд. Здесь умеют открывать таланты, которые привозят со всего мира, а затем продавать за большие деньги, особенно после успешных сезонов. Порту последний представитель страны, не входящей в большую пятерку грандов, которому удалось выиграть Лигу Чемпионов. В 2004 году в составе победителей был Дмитрий Аленичев, единственный из россиян, завоевавший этот титул. Кроме того, здесь выступали и Халк, и Радамель Фалькао, и Жардел, и Рикарду Куарежма, и Пепе и Фернандо Коуту. Впрочем, Краснодар удачно играет именно с сильными соперниками, что команда доказала совсем недавно в Лиге Европы. Южане прошли леверкузенский Байер в первом раунде плей-офф, а с Валенсией пропустили роковой мяч только на последних минутах.

Сегодня определились и соперники Спартака и тульского Арсенала по квалификации в Лиге Европы. Спартак встретится со швейцарским Туном, а Арсенал в случае победы над азербайджанским Нефтчи, сыграет с израильской Бней-Йегудой.