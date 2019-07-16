Индийская лунная станция успешно выведена на орбиту

Космический аппарат впервые изучит поверхность на южном полюсе Луны. Эта миссия уникальная, — написал в Твиттере премьер-министр Нарендра Моди. Станция состоит из нескольких модулей. Как ожидается, один из них проработает на орбите спутника Земли около года. У индийской станции очень много задач, — рассказал «Эху Москвы» заведующий отделом исследования Луны института имени Штернберга Владислав Шевченко.

В случае успеха миссии Индия станет четвертой страной в мире после СССР, США и Китая, совершившей посадку своего космического аппарата на поверхность Луны.