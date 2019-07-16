Суд в Барнауле принял решение о взыскании 100 тысяч рублей в пользу Марии Мотузной

Центральный районный суд Барнаула принял решение о взыскании 100 тысяч рублей в пользу 24-летней местной жительницы Марии Мотузной, которую ранее обвиняли в экстремизме из-за картинок в соцсети.

Защита этим недовольна и будет добиваться большей суммы компенсации, — сказал «Эху Москвы» адвокат Андрей Бушмаков. Бушмаков добавил, что если не получится добиться справедливости в России, то появится обращение в Европейский суд по правам человека – он присуждает гораздо большие суммы за незаконное уголовное преследование.