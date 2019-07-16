Мещанский суд оштрафовал москвича, которому полицейские сломали руку на согласованной акции 20 июля в поддержку независимых кандидатов. Алексей Кутенков будет обязан выплатить штраф в тысячу рублей по обвинению в неповиновении сотрудникам полиции.

Кутенков вместе со своим адвокатом Михаилом Бирюковым прибыли в Мещанский суд столицы примерно за три часа до начала заседания. Молодой человек не совсем понимал, как проходит судебный процесс, и поэтому нередко обращался за консультациями к своему представителю. В интервью «Эху» он рассказал, что впервые в жизни из интереса пришел на политическую акцию, причем ближе к концу. На правой руке Кутенкова был бандаж: он рассказал, что ему диагностировали закрытый перелом. Также на его щеке виднелся шрам. По словам Кутенкова, это результат действий полицейских, которые проводили задержание. Хотя, уверяет молодой человек, сопротивления он не оказывал и мирно стоял за территорией митинга.

Суд отклонил все доводы и просьбы Кутенкова и его защиты. Они касались, в частности, просмотра видеозаписи задержания, а также приглашения свидетелей – в том числе составивших рапорт полицейских. По мнению суда, объяснения, которые дали сотрудники правоохранительных органов, доказывают вину Кутенкова. В частности, в них говорилось, что молодой человек не отвечал на требования полицейских и активно им сопротивлялся. Адвокат Михаил Бирюков в интервью «Эху Москвы» выразил мнение, что Кутенкову даже не объяснили, что он сделал не так. Бирюков добавил, что будет вместе со своим подзащитным решение о штрафе, в том числе, в ЕСПЧ.



По данным МВД, на акцию в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму на проспект Академика Сахарова пришли более 10 тысяч человек. По данным же «Белого счетчика», участников было более 20 тысяч.