Незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму решили обратиться к главам СПЧ и Совета по развитию гражданского общества

Незарегистрированные кандидаты на выборах в Мосгордуму решили обратиться к главам совета по правам человека и Совета по развитию гражданского общества. Эти люди должны помочь в устранении нарушений со стороны чиновников, — сказал «Эху Москвы» один из тех, кто подписал письмо – Кирилл гончаров. Гончаров сказал. Что в итоге должно быть принято решение о честном и прозрачном подсчете подписей за выдвижение кандидатов.