Похититель картины Куинджи частично признает свою вину

Об этом Денис Чуприков зявил в Замоскворецком суде Москвы, где началось рассмотрение его дела. Его обвиняют в хищении предмета, представляющего особую художественную ценность.

Невысокого мужчину конвоиры в зал заседаний вели в сопровождении собаки. Огромный ротвейлер остался на слушаниях до конца, громко пыхтел, но участники старались не обращать на него внимания. Судить Дениса Чуприкова доверили Елене Аверченко. Среди тех, кого она отправляла в колонию – экс-глава ФСИН и бывший губернатор Коми.

Процесс начался с установления личности подсудимого. Чуприков оказался отцом малолетнего ребенка, директором фирмы с высшим образованием и уроженцем Крыма. По странному совпадению картина Архипа Куинджи, которую мужчина похитил, называется «Ай-Петри. Крым». Ее стоимость 20 миллионов рублей.

В январе Чуприков оказался на выставке Куинджи в Инженерном корпусе Третьяковки, снял полотно со стены, вынул из рамы и унес с собой. Менее чем через сутки его вместе с картиной. В обвинительном заключении, которое читала прокурор, указано, что у Чуприкова был корыстный умысел, и он осознавал общественную опасность. Адвокат Светлана Горбунова позже подчеркнула: продавать картину ее подзащитный не планировал. А вот прославиться хотел.

Прокурор долго перечислила повреждения, появившиеся на картине после похищения. В нескольких местах образовались царапины, где-то отошла краска. Ущерб, к слову, оказался не таким большим – всего 13 тысяч рублей. Деньги на реставрацию подсудимый уже перечислил.

Третьяковская галерея в этом деле выступает в качестве потерпевшей стороны. Представитель учреждения заявила, что деловой репутации Третьяковки нанесен вред. Негативные публикации сказались на деятельности галереи. Партнеры, например, частные коллекционеры и другие музеи, бояться за сохранность своих экспонатов и отказываются передавать их в Третьяковку. Конкретных примеров представитель потерпевших назвать не смогла, добавив, что рассчитывает на строгое наказание для похитителя. Вопросы адвоката о мерах безопасности в музее судья сняла. Чуприков несколько раз обменялся записками с защитником. Но выступать сегодня отказался. Из зала его выводили под громкий лай служебной собаки.

Слушания по этому продолжатся в Замоскворецком суде 30 июля.