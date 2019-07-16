Максим Орешкин: Население России слишком закредитовано. Это проблема, которая грозит взрывом в 2021 году

Население России слишком закредитовано. Это проблема, которая грозит взрывом в 2021 году. Такой прогноз в эфире «Эха Москвы» дал министр экономического развития Максим Орешкин. По словам Орешкина, через некоторое время из-за долгов банки начнут отказывать гражданам в займах. Это может привести к массовым неплатежам по кредитам. Выйти безболезненно из этой ситуации уже не получится, — уверен министр.