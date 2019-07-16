В России могут объявить общефедеральную Минуту молчания 22-го июня

В Госдуму внесен соответствующий законопроект, который разработали депутаты всех фракций. В пояснительной записке говорится, что Минута молчания может единовременно проводиться во всех регионах России – от камчатки до Калининграда. Она будет служить напоминанием миру об агрессии против нашей страны.

Общефедеральная минута молчаний 22 июня не нужна, — сказал «Эху Москвы» депутат Госдумы Валерий Рашкин. По его словам, нынешних мероприятий в этот день достаточно. Рашкин добавил, что эта дата и так считается днем траура, который отмечают в общегосударственном порядке.

Общеведеральная минута молчания 22 июня нужна властям для сплочения граждан, — сказал в эфире «Эха Москвы» редакционный директор журнала «Форбс» Николай Усков. По его словам, это обусловлено неспокойной обстановкой в обществе. Усков добавил, что такая тактика властей подразумевает постоянную фоновую истерию.