Партия сторонников Владимира Зеленского лидирует на парламентских выборах в Украине

«Слугу народа» поддержали почти во всех регионах страны, кроме Донбасса и Львовской области.

ЦИК Украины обработал уже больше 75 процентов протоколов, при этом в течение всего дня результаты менялись минимально. «Слуга народа» по-прежнему лидирует с большим отрывом – на ее счету почти 43 процента голосов. Кандидаты от этой партии также выигрывают в большинстве одномандатных округов. Таким образом, сторонники действующего президента, вероятно, получат большинство в Верховной раде и смогут сформировать правительство самостоятельно. Ранее Зеленский уже высказался по поводу кандидатуры премьера – по его словам, это должен быть высококлассный экономист.

Хотя «Слуга народа», по-видимому, наберет простое большинство, для получения конституционного большинства партии все же предстоит сформировать коалицию. Ее партнером может стать «Голос», который на выборах набирает чуть больше шести процентов. Лидер партии Святослав Вакарчук рассказал, что готов сформировать коалицию с другими политическими силами, если у них не возникнет разногласий по фундаментальным вопросам.

Кроме «Слуги народа» и «Голоса», в Раду проходят пять партий. Второе место удерживает пророссийская «Оппозиционная платформа – За жизнь», которая заручилась поддержкой 13 процентов избирателей. Минимальный разрыв сохраняется у «Европейской солидарности» экс-президента Петра Порошенко и «Батькивщины» бывшего премьера Юлии Тимошенко – обе партии набрали по 8 с небольшим процентов.

В Верховной раде Украины теперь будет высокий уровень незрелости, — заявил в эфире РБК политолог Александр Палий. Палий считает, что за партию Зеленского голосовали преимущественно из-за желания переложить на президента ответственность за все проблемы.

Минувшие выборы привели к значительному обновлению Верховной рады, — сказал в эфире «Эха Москвы» шеф-корреспондент украинского агентства УНИАН Роман Цимбалюк. По его словам, это говорил об исправной работе самого института. Цимбалюк также предположил, что в ближайшие годы партия действующего президента будет голосовать слаженно, и это изменится только если её популярность будет падать.

Это впервые подводит Украину к российской парламентской модели. Об этом в эфире «Эха Москвы» сказал украинский политолог Андрей Окара. Андрей Окара считает, что партия «Слуга народа» сумеет набрать 50% голосов, обеспечив себе достаточную политическую свободу действий.

То, что у партии «Слуга народа» в Верховной раде будет возможность не согласовывать некоторые решения с другими политическими силами, может пойти на пользу Украине, — об этом «Эху Москвы» сказал российский политолог Дмитрий Орешкин. По мнению Орешкина, если бы Зеленскому пришлось постоянно подстраиваться под оппозицию в парламенте, он бы не смог добиться положительных результатов.