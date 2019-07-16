Защита студентки Мотузной, которую обвинили за «мемы», собирается обжаловать компенсацию морального вреда

Защита студентки из Барнаула Марии Мотузной, которую обвинили за «мемы» в социальных сетях, собирается обжаловать компенсацию морального вреда в сумме 100 000 рублей. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат девушки А. Бушмаков.

«Сумма, безусловно, маленькая. В исковых требованиях мы заявляли о миллионе рублей. Мы будем обжаловать этот размер и само постановление в суде апелляционной инстанции, и если апелляция не изменит решение, то мы обратимся в Европейский суд по правам человека, который в разы больше присуждает компенсации по таким делам», — сказал адвокат.

На студентку из Барнаула Марию Мотузную весной 2018 года завели уголовное дело об экстремизме и оскорблении чувств верующих. Несколько лет назад девушка сохранила у себя на странице в соцсети «ВКонтакте» несколько «мемов», в частности с изображением темнокожих детей и священнослужителей, чем привлекла внимание правоохранительных органов. Свою вину она не признала, а на суде рассказала о давлении на нее силовиков, которые обманом вынудили ее дать признательные показания. В октябре суд Барнаула вернул дело обратно в прокуратуру из-за выявленных нарушений.