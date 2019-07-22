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17:00, 22 июля 2019

Стоимость реставрационных работ картины Куинджи возместил ее похититель Денис Чуприков

Как рассказала сегодня в суде адвокат Светлана Горбунова, обвиняемый выплатил государству 13 тысяч рублей. На слушаниях он частично признал себя виновным, но давать показания пока отказался. По просьбе журналистов, защитник попыталась объяснить мотивы преступника.

Чуприкова обвиняют в хищении предмета, имеющего особенную художественную или культурную ценность, повлекшее его порчу. Уроженец Феодосии в конце января этого года снял картинку «Ай-Петри. Крым» со стены в Третьяковской галерее и на глазах у посетителей беспрепятственно вынес ее из здания. Он был задержан на следующий день. Как писал «Коммерсант», на допросе Чуприков сказал, что планировал продать картину, чтобы расплатиться с долгами.



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