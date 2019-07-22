Подписи за кандидатов, не допущенных на выборы в Мосгордуму, перепроверит Центризбирком

Об этой необходимости сказала глава ЦИК Элла Памфилова в эфире радиостанции «Коммерсант FM».

В прошлую субботу в центре Москвы прошел согласованный митинг в поддержку независимых кандидатов. На акцию, по данным организации «Белый счетчик», пришло более двадцати тысяч человек. Участники требовали, чтобы Мосгоризбирком допустил до выборов тех, кому окружные комиссии отказали в регистрации из-за большого количества забракованных подписей.

