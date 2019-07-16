Партия Владимира Зеленского с большим отрывом сохраняет лидерство на выборах в Верховную Раду

Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло украинского Центризбиркома. После обработки трех четвертей протоколов, у партии «Слуга народа» более 40% голосов. Следом идет оппозиционная платформа «За жизнь». На третьем месте – партия экс-главы государства Петра Порошенко «Европейская солидарность», почти вровень с ней «Батькивщина» бывшего премьера Юлии Тимошенко. Замыкает пятерку партия музыканта Святослава Вакарчука «Голос».



Минувшие выборы привели к значительному обновлению Верховной рады, — сказал в эфире «Эха Москвы» шеф-корреспондент украинского агентства УНИАН Роман Цимбалюк. По его словам, это говорил об исправной работе самого института. Цимбалюк также предположил, что в ближайшие годы партия действующего президента будет голосовать слаженно, и это изменится только если её популярность будет падать.