Директора ФБК Ивана Жданова отпустили из полиции без составления протокола

Ранее он был задержан у здания столичной мэрии, где проводил одиночный пикет. Об этом пишет «Новая газета».

Жданов стоял у памятника Юрию Долгорукому с плакатом «Допускай». Он оказался в числе независимых кандидатов, которым было отказано в регистрации на выборы в Мосгордуму. Позавчера в центре города прошел митинг в их поддержку. На согласованную акцию, по данным волонтерского движения «Белый счетчик», Пришло более 20 тысяч человек. Независимые кандидаты намерены пикетировать всю неделю.