Российский профсоюз моряков порекомендовал не устраиваться на суда, следующие на Ближний Восток

Так в организации отреагировали на задержание Ираном британского танкера Stena Impero. В профсоюзе отметили, что если отказаться от рейса не получается, экипаж должен следовать инструкциям и правилам безопасности, принятым в судоходной компании.

Корпус стражей Исламской революции захватил танкер в прошлую пятницу, мотивировав это тем, что судно нарушило международные правила. Позже представитель иранских властей признал, что это было сделано в ответ на арест властями Гибралтара судна, принадлежащего исламской республике.