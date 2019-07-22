В Госдуме предложили ввести общероссийскую минуту молчания, приуроченную к началу Великой Отечественной войны

Инициативу уже поддержали в Минобороны.

Инициатива о проведении минуты молчания в День памяти и скорби 22 июня принадлежит группе парламентариев во главе с вице-спикером Ириной Яровой. Законопроект уже появился в базе Госдумы. Выбор конкретного времени для акции предложено поручить правительству, но у депутатов есть и свое предложение – назначить минуту молчания на 12:15. В это время в эфир вышло первое сообщение о нападении Германии на Советский Союз. Авторы инициативы считают, что она станет напоминаем об агрессии против России и погибших на войне людях, а также «предостережением от амбиций нацизма и возрождения фашистской идеологии».

Помимо прочего, законопроект также делает возможной публикацию в интернете списков погибших, чьи останки были идентифицированы при поисковых работах. Ранее закон предусматривал публикацию этих данных лишь в СМИ.

Сейчас минута молчания 22 июня объявляется на телеканалах и в местах памяти погибших.