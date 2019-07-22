Зампред правления Новатэка американец Марк Джетвей получил российское гражданство
Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Джетвей работает в компании более 15 лет.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Джетвей работает в компании более 15 лет.
Ничего не стоило закрыть глаза на всю эту фигню с покойниками и зарегистрировать оппозиционеров. На кону был копеечный приз в виде муниципального мандата. Он имеет чисто символическое утешительное значение. Это такой же специфический товар, как презервативы для лилипутов…