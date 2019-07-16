На Украине подсчитано 70% голосов на выборах в Верховную Раду

Партия Владимира Зеленского сохраняет лидерство на выборах в Верховную Раду. За «Слугу народа» проголосовали почти 43% избирателей. Президентская партия получает большинство и по партийным спискам и в одномандатных округах.

Также в Раду проходит партия «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская солидарность» бывшего президента Порошенко. «Батькивщина» Юлии Тимошенко, а также партия «Голос» музыканта Святослава Вакарчука.

То, что у партии «Слуга народа» в Верховной раде будет возможность не согласовывать некоторые решения с другими политическими силами, может пойти на пользу Украине, — об этом «Эху Москвы» сказал российский политолог Дмитрий Орешкин. По мнению Орешкина, если бы Зеленскому пришлось постоянно подстраиваться под оппозицию в парламенте, он бы не смог добиться положительных результатов.