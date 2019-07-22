Мосгорсуд смягчил приговор подруге бывшего полковника МВД Захарченко Ларисе Марчуковой
Она была осуждена по делу о хищении средств Нотабанка. Сегодня суд отпустил ее из-под стражи.
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Она была осуждена по делу о хищении средств Нотабанка. Сегодня суд отпустил ее из-под стражи.
Ничего не стоило закрыть глаза на всю эту фигню с покойниками и зарегистрировать оппозиционеров. На кону был копеечный приз в виде муниципального мандата. Он имеет чисто символическое утешительное значение. Это такой же специфический товар, как презервативы для лилипутов…