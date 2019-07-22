Партия Владимира Зеленского упрочила лидерство на выборах в Верховную Раду

«Слуга народа» получает большинство и в одномандатных округах, и по партийным спискам. Обработано более 60% протоколов.

Президентская партия сможет сформировать большинство. Также в Раду проходит партия «Оппозиционная платформа – За жизнь», «Европейская солидарность» бывшего президента Порошенко. «Батькивщина» Юлии Тимошенко, а также партия «Голос» музыканта Святослава Вакарчука.

В Верховной раде Украины теперь будет высокий уровень незрелости, — заявил в эфире РБК политолог Александр Палий.

Палий считает, что за партию Зеленского голосовали преимущественно из-за желания переложить на президента ответственность за все проблемы.