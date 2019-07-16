Кандидаты в депутаты Мосгордумы обратились в СПЧ с требованием зарегистрировать всех собравших подписи

Незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы обратились в Совет по правам человека при Президенте РФ (СПЧ) с требованием зарегистрировать всех кандидатов, которые собрали и сдали подписи. Об этом заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» незарегистрированный кандидат Кирилл Гончаров.

По его словам, в обращении независимых кандидатов звучит требование привлечь к вопросу подсчета и проверки подписей «максимальное внимание» Совета по правам человека при Президенте РФ, Центральной избирательной комиссии и Московской городской избирательной комиссии, чтобы устранить нарушения при регистрации со стороны чиновников.

«Мы считаем, что выборы в Москве, на самом деле, не регионального, а федерального уровня, и внимание к ним приковано не только москвичей, но и всей страны. Поэтому они должны быть образцовыми, но не в плохом смысле, как сейчас это происходит, а, наоборот, они должны быть демократическими, прозрачными и не вызывающими вопроса», — сказал К. Гончаров.

В субботу в центре Москвы состоялся многотысячный митинг за свободные выборы в Мосгордуму. После этого было опубликовано заявление незарегистрированных оппозиционных кандидатов, в котором они предложили мэру Москвы Сергею Собянину встретиться и обсудить сложившуюся ситуацию.

Выборы в Мосгордуму состоятся 8 сентября 2019 года.