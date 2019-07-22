Лондон сегодня намерен объявить о дипломатических и экономических мерах в отношении Ирана после задержания танкера под британским флагом в Ормузском проливе. Это противоречит международному праву, заявил министр иностранных дел Джереми Хант.

Лондон готов заморозить иранские активы. Кроме того, британские власти намерены добиваться от Евросоюза и ООН восстановления санкций против Ирана, которые были отменены в 2016 году, сообщает газета «Телеграф».