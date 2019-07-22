Все болельщики Спартака, задержанные в Ростове за участие в беспорядках, освобождены

На них составлены административные протоколы.

Во время матча между Ростовом и Спартаком приезжие фанаты использовали пиротехнику. По окончанию матча болельщиков Спартака заперли в подтрибунном помещении и попытались задержать тех, кто по мнению полиции нарушал порядок. Попытки закончились избиением людей, против которых использовали электрошокеры и добивали дубинками даже после того, как они падали на пол. Начальник управления общественных связей МВД Валерий Грибакин, несмотря на это, считает, что правоохранители действовали сообразно ситуации.

С полицейским чином не согласны в клубе Спартак. В официальном заявлении Росгвардию обвинили в непрофессионализме, заявив, что на Ростов-арене есть все средства для того, чтобы провести точечные задержания нарушителей. Сегодняшняя пресса отмечает, что произошедшее на стадионе – неприятный диссонанс с тем, что было год назад во время чемпионата мира.

Российская Премьер-лига продолжит изучение материалов дела в связи с открывшимися обстоятельствами и даст оценку произошедшему.