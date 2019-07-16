Независимые кандидаты в депутаты Мосгордумы с сегодняшнего дня будут участвовать в одиночных пикетах напротив мэрии.

Акция продлится всю неделю.

Требование к московским властями – зарегистрировать всех, кто собрал и сдал подписи в избирком, ранее сообщил в Фейсбуке директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. В субботу у мэрии планируется провести встречу с избирателями, если в течение недели независимые кандидаты не будут зарегистрированы.

Независимого кандидата в депутаты Мосгордумы Ивана Жданова задержала полиция во время одиночного пикета напротив мэрии. Полицейские объяснили свои действия необходимостью установить личность, — рассказал «Эху» сам Жданов.