Партия сторонников Владимира Зеленского лидирует на парламентских выборах в Украине

«Слугу народа» поддержали почти во всех регионах страны, кроме Донбасса и Львовской области.

ЦИК Украины обработал уже две трети протоколов, но за последние часы результаты почти не меняются — «Слуга народа» по-прежнему лидирует с результатом свыше 42 процентов голосов. Кандидаты от этой партии также выигрывают в большинстве одномандатных округов. Таким образом, сторонники действующего президента, вероятно, получат большинство в Верховной раде и смогут сформировать правительство самостоятельно. При этом для получения конституционного большинства – это две трети депутатов – партии Зеленского все же придется сформировать коалицию.

Всего же в Раду проходят пять партий. Второе место удерживает пророссийская «Оппозиционная платформа – За жизнь», которая заручилась поддержкой 13 процентов избирателей. 8,5 процентов – у «Европейской солидарности» экс-президента Петра Порошенко, «Батькивщина» бывшего премьера Юлии Тимошенко набирает чуть меньше – около восьми. Кроме того, пятипроцентый барьер удалось преодолеть партии «Голос» музыканта Святослава Вакарчука.

На выборы пришло около половины избирателей – это самый низкий показатель явки за всю историю парламентских выборов на Украине.

Приоритетные задачи депутатов от партии «Слуга народа» — мир на востоке Украины и возвращение украинских пленных, находящихся в России, — заявил президент Зеленский.

Лидирующее количество депутатов партии «Слуга народа» в парламенте позволит президенту Украины Владимиру Зеленскому не согласовывать некоторые решения с другими политическими силами, что хорошо для страны. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Дмитрий Орешкин.

«Для Украины, как я понимаю, это хорошо, потому что новому президенту раскрывается возможность проводить новую политику. Для Украины это удобно, потому что через несколько месяцев или через 2-3 года будет понятно: успешна политика Зеленского или нет», — сказал он.

По мнению Д. Орешкина, если бы В. Зеленскому пришлось «подлаживаться» под оппозиционное настроение по отношению к нему большинства Верховной Рады, то «у него были бы связаны руки, и он ничего бы не смог сделать».