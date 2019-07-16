Медведчук: Украине необходимо восстановить мирные отношения с Россией

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что Украине необходимо восстановить мирные отношения с Россией. Таким мнением он поделился в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я уверен, что нам надо восстановить мирные отношения с Россией, иначе мы не добьемся мира и не добьемся позитивной экономической ситуации в стране. От этого зависит уровень развития экономики в Украине, а значит и уровень жизни и благосостояние наших людей», — сказал он.

По словам В. Медведчука, за последние 5 лет в Украине сильно ухудшилась ситуация в экономической и социальной сферах. экономическая и социальная потеряла серьезный объем ВВП, десятки тысяч предприятий, миллионы рабочих мест и не только.

«Украина потеряла серьезный объем ВВП, десятки тысяч предприятий, миллионы рабочих мест, сильно упал уровень жизни людей. Мы ухудшили ситуацию в вопросах социальных выплат, пенсий, заработных плат. За эти 5 лет мы стали самой бедной страной в Европе, вот вам и результат», — отметил он.

В. Медведчук подчеркнул, что другого пути, кроме как налаживания отношений с Россией, у Украины нет.