Власти Ирана объявили о раскрытии американской шпионской сети

Суд уже вынес приговоры 17 обвиняемым по этому делу.

Согласно фабуле обвинения, шпионы прошли подготовку в ЦРУ, а их задачей был сбор информации о жизненно важных объектах Ирана, включая ядерные. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Fars, подозреваемых задерживали на протяжении последнего года. Недавно суд вынес им приговоры. О конкретных решениях в отношении каждого фигуранта не говорится, но известно, что некоторых приговорили к смертной казни.

RT уточняет, что часть агентов якобы были завербованы, когда подавали документы на американскую визу. С другими же ЦРУ удалось установить контакт на полях научных конференций в разных странах мира. Утверждается, что у задержанных было найдено современное оборудование, с помощью которого они передавали информацию американским кураторам.

Сообщение о приговоре обвиняемым появилось на фоне резкого роста напряженности между Ираном и западными странами, включая США. Причиной этого стало решение американского президента Дональда Трампа выйти из «ядерной сделки».