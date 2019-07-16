Иван Жданов, который баллотируется в Мосгордуму, задержан возле мэрии во время проведения одиночного пикета

Директор Фонда борьбы с коррупцией, один из кандидатов в Мосгордуму Иван Жданов задержан у здания мэрии во время проведения одиночного пикета. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Я стоял в одиночном пикете у мэрии. На моем плакате было написано «Допускай!». Меня задержали. Сейчас я нахожусь в ОВД «Тверское». Обосновали задержание тем, что необходимо установить мою личность. И протоколы доставления задержания пока не составлялись. Меня просто не выпускают из ОВД, говорят, что идет проверка моей личности», — сказал он.

Он пояснил, что все независимые кандидаты в депутаты Мосгордумы решили проводить ежедневные одиночные пикеты у здания мэрии столицы в течение недели.

«Мы, как и все независимые кандидаты в депутаты Мосгордумы будем проводить одиночные пикеты в течение всей недели. А 27 июля в субботу будет большая акция. Соответственно, то, что меня задержали не должно никого останавливать, все могут выходить в одиночные пикеты, они не требуют согласования. Думаю, что меня должны сейчас отпустить», — отметил И.Жданов.

20 июля в Москве прошел митинг за допуск независимых кандидатов на выборы. По данным МВД, на него пришли 12 тыс. человек. По данным «Белого счетчика» — 22,5 тыс.