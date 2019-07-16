Медведчук: Для наших оппонентов наша партия как кость в горле

Председатель политического совета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что для оппонентов его партия «как кость в горле». Такое мнение он высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Мы хорошо понимаем, что мы для них как кость в горле. Но эта кость будет расти, и будет в их горле», — сказал он.

Политик отрицает, что его партия – пятая колонна. По его словам, эти обвинения – «бред оппонентов».

«Это бред, который не требует комментариев. Кто сказал про «пятую колонну», а он вообще знает, что собой представляет пятая колонна? Я думаю, что он вряд ли владеет этим вопросом. Поэтому по поводу пятой колонны и всего остального — это бред наших оппонентов, которые продолжают с нами борьбу», — сказал он.

Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко назвал партию Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа – За жизнь» главным оппонентом на парламентских выборах и заявил, что она является пятой колонной, «которой нет места в украинской власти».