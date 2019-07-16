Медведчук: Я не отбираю хлеб у Зеленского, я помогаю нашим пленным

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что его помощь по освобождению украинских граждан это не отбирание «хлеба» у президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Если Зеленский считает, что помощь нашим людям, которые оказались в беде, и которым он не может помочь — называется отбиранием у него хлеба, ну тогда пусть выполняет лучше и качественно свои обязанности президента. Потому что он пока никого не освободил», — сказал В. Медведчук.

По словам политика, с его помощью несколько недель назад были освобождены в одностороннем порядке с Донецка и Луганска 4 гражданина Украины, которых он вернул обратно домой. Однако, он подчеркнул, что «не занимается вопросами обмена».

«Вопросы обмена — это исключительно функция власти. Надо спрашивать у них, как они собираются это делать, когда и насколько у них это получится», — отметил он.

Как заявил В. Медведчук, при правлении П.Порошенко он официально занимался обменами пленных, по просьбе президента, тогда он освободил 489 человек. «У меня получалось это тогда и получается сейчас. Если получится завтра — я тоже их освобожу», — отметил он.