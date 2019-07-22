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12:30, 22 июля 2019

Платёжная система Western Union ввела лимит на денежные переводы за границу

Платёжная система Western Union ввела лимит на денежные переводы за границу – не более 600 тысяч рублей в месяц в одну страну. Новые правила начали действовать с сегодняшнего дня, сообщает РБК со ссылкой на письмо, которое платёжная система направила своим партнёрам. Как отмечается в письме, лимит введён для соблюдения закона о борьбе с отмыванием средств и финансированием терроризма, а также после рекомендаций Центробанка.
Лимиты переводов, установленные ранее для Казахстана, Киргизии, Китая и Вьетнама на уровне 100 тысяч рублей в месяц, остаются без изменений. По информации Центробанка, за прошлый год россияне перевели за рубеж через платёжные системы около 9,5 миллиардов долларов.



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